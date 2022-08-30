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СЭ: экс-полузащитник ЦСКА Дзагоев прилетел в Казань

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Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев может продолжить карьеру в «Рубине».
СЭ: экс-полузащитник ЦСКА Дзагоев прилетел в Казань
  • Gettyimages.ru

Дзагоев прилетел в Казань. 30 августа футболиста ждут на клубной базе казанского клуба, сообщает «Спорт-Экспресс».

СМИ сообщали, что Дзагоев близок к переходу в «Рубин».

Хавбек присоединился к ЦСКА в 2008 году. Он провёл за красно-синих 397 игр, забил 77 голов, стал трёхкратным чемпионом России, четырёхкратным обладателем Кубка и Суперкубка России.

20 мая футболист и ЦСКА расторгли контракт по обоюдному согласию. Футболист является свободным агентом.

Ранее защитник Мойзес прокомментировал ничейный результат ЦСКА в матче с «Ростовом».

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