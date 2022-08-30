RMC: Погба был готов заплатить старшему брату — шантажисту €100 тыс.

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба обратился в полицию по поводу вымогательства средств со стороны своих друзей и родственников.

По информации RMC Sport, шантажисты требовали от футболиста €13 млн, хотя сам игрок был готов заплатить €100 тыс. Погба также рассказал полиции, что его запугивали мужчины в капюшонах, среди которых он узнал своего брата Матиаса. При этом другая сторона заявила, что покровительствовала Погба на протяжении 13 лет.

Матиас также сделал несколько разоблачающих Поля заявлений. Он рассказал, как его брат обращался к шаману, чтобы наложить проклятье на Килиана Мбаппе.

СМИ сообщают, что Мбаппе и его окружение внимательно следят за делом. Если слова брата Погба окажутся правдой, то Поль, скорее всего, покинет сборную Франции.

Напомним, что Погба отказался от операции ради участия в чемпионате мира 2022 года в Катаре, который пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ранее Дидье Дешам выразил уверенность, что Погба восстановится к ЧМ-2022 в Катаре.