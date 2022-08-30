Каррера: «Спартак» способен выиграть Кубок России второй год подряд

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что красно-белые смогут выиграть Кубок России второй год подряд.

«Думаю, «Спартак» способен выиграть Кубок России второй год подряд. Конечно, это сложная задача, но у команды есть все возможности её выполнить», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что на данный момент «Спартак» играет в хороший футбол. По его словам, клубу нужно сохранить настрой.

«Впереди много сложных игр — как в чемпионате, так и в Кубке, поэтому желаю «Спартаку» только удачи», — заключил Каррера.

В финале Кубка страны сезона-2021/22 красно-белые обыграли столичное «Динамо» (2:1).

30 августа в рамках группового этапа Кубка России сезона-2022/23 «Спартак» сыграет дома с «Крыльями Советов». Начало встречи — в 19:00 мск.

Ранее полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, что его дедушка болел за московский клуб.