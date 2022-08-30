Добровольский: Дзюбе заканчивать скоро, а он только уехал

Бывший полузащитник сборных СССР и России Игорь Добровольский прокомментировал подписание Артёмом Дзюбой контракта с ФК «Адана Демирспор».

«Молодым нужно уезжать в Европу, пробовать себя. Чего бояться? Домой всегда успеешь вернуться. Дзюбе уже 34, заканчивать скоро, а он только уехал. Да, забьёт определённое количество голов, но он поехал на сходе», — цитирует Добровольского «Чемпионат».

18 августа российский форвард подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1». В мае футболист покинул «Зенит» по истечении срока контракта.

Ранее Николай Комличенко заявил, что Дзюба может побороться в гонке бомбардиров в чемпионате Турции.