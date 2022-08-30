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«Тоттенхэм» выкупил у «Аталанты» защитника Ромеро за €50 млн

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«Тоттенхэм» объявил о подписании контракта с защитником «Аталанты» Кристианом Ромеро.
«Тоттенхэм» выкупил у «Аталанты» защитника Ромеро за €50 млн
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщается на официальном сайте лондонского клуба.

Уточняется, что «Тоттенхэм» активировал опцию выкупа в размере €50 млн. Соглашение с аргентинцем рассчитано до 2027 года.

24-летний защитник «Аталанты» Ромеро выступал за «Тоттенхэм» на правах аренды в прошлом сезоне. В сезоне-2021/22 футболист провёл за английский клуб 32 матча во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

Ранее нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн поднялся на третье место в списке бомбардиров Английской премьер-лиги (АПЛ).

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