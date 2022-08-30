В «Химках» опровергли скорое увольнение Писарева

Генеральный директор «Химок» Дмитрий Ульянов высказался о будущем главного тренера команды Николая Писарева.

«Писарев на этой неделе уйдёт из «Химок»? Со мной об этом никто не говорил. Всё покажет время и футбол. Непонятно, откуда берется эта информация. Зачем слухи распускать», — цитирует Ульянова «Спорт-Экспресс».

Сергей Юран был уволен из «Химок» 10 августа. Его на посту главного тренера команды заменил Николай Писарев.

Подмосковная команда на выезде потерпела поражение в матче седьмого тура с «Сочи», завершившемся со счётом 4:1. «Сочи» (13 очков) занимает шестое место в турнирной таблице. «Химки» (семь) располагаются на 11-й строчке.

Ранее в «Химках» не исключили отставку Писарева на совете учредителей клуба.