Кайо считает, что «Краснодар» сможет бороться с «Зенитом» за чемпионство в минувшем сезоне

Защитник «Краснодара» Кайо поделился ожиданиями от борьбы за чемпионство в Российской премьер-лиге.

«Возможно ли бороться с «Зенитом» за чемпионство в этом сезоне? Думаю, да. Всё возможно. По крайней мере, будем делать всё для этого», — приводит слова Кайо Sport24.

26-летний Кайо выступает за «Краснодар» с лета 2019 года. В 64 матчах бразильский защитник забил один мяч.

Напомним, что «Краснодар» (14 очков) поднялся на третье место в турнирной таблице. Лидер — «Зенит» (17).

Ранее Кайо объяснил, почему в марте покинул «Краснодар».