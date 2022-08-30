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Тарпищев: у Медведева до Кирьоса доброжелательная сетка на US Open

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Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о матчах первой ракетки мира Даниила Медведева на Открытом чемпионате США — 2022.
Тарпищев: у Медведева до Кирьоса доброжелательная сетка на US Open
  • Gettyimages.ru

«До Кирьоса у него достаточно доброжелательная сетка, до третьего круга включительно. А дальше надо уже смотреть. Физические кондиции вылезают на одно из главных мест ближе ко второй неделе», — цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».

В первом круге US Open россиянин одержал победу над американцем Стефаном Козловым в трёх сетах со счётом 6:2, 6:4, 6:0. Игра продлилась 2 часа 1 минуту.

US Open 2022 проходит с 29 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд соревнований составил $60 млн.

Ранее Тарпищев заявил, что поражение Дарьи Касаткиной в первом круге US Open связано с нервами.

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