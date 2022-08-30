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Брандл: Хэмилтон — один из самых честных гонщиков в истории «Формулы-1»

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Бывший гонщик «Формулы-1» Мартин Брандл прокомментировал аварию пилотов Mercedes и Alpine Льюиса Хэмилтона и Фернандо Алонсо на Гран-при Бельгии.
Брандл: Хэмилтон — один из самых честных гонщиков в истории «Формулы-1»
  • Gettyimages.ru

«Льюис увидел видеозапись и сразу взял на себя всю ответственность за аварию. Но слова Фернандо были несправедливыми. Льюис — один из самых честных гонщиков в истории «Формулы-1», — цитирует Брандла Sky Sports.

После аварии на первом круге семикратный чемпион «Формулы-1» сошёл с дистанции. Он признал свою вину в инциденте. Алонсо продолжил гонку, но по радио стал обвинять Хэмилтона в произошедшем.

Гран-при Бельгии выиграл пилот Red Bull Макс Ферстаппен. Однокомандник Хэмилтона Джордж Расселл занял четвёртое место. Алонсо после столкновения сумел финишировать на пятой позиции.

Ранее Хэмилтон признал свою ошибку в аварии с Алонсо на Гран-при Бельгии.

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