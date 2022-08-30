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Победитель Лиги чемпионов Добровольский: Захарян может играть лучше

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Бывший полузащитник сборной СССР и России Игорь Добровольский высказался о перспективах полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.
Победитель Лиги чемпионов Добровольский: Захарян может играть лучше
  • РИА Новости

«Он может играть лучше. Те вещи, которые Захарян моментами делает на поле, показывают, что он умеет играть в футбол. Как дальше пойдёт? Желаю ему, чтобы карьера удалась. Главное, чтобы не затерялся, не остановился в росте», — цитирует Добровольского «Чемпионат».

По информации СМИ, «Челси» готов активировать опцию выкупа хавбека. Отступные в контракте россиянина для европейских клубов составляют €15 млн.

Действующий контракт 19-летнего футболиста с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2022/23 Захарян провёл за бело-голубых семь матчей, забил один мяч и сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что трансфер Захаряна из «Динамо» в «Челси» находится на грани срыва.

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