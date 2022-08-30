Жиго: в России я получил одну красную карточку за четыре года

Защитник «Марселя» Самюэль Жиго сравнил судейство в российском и французском чемпионатах.

«Да, в плане судейства есть разница. В России я заработал одну красную карточку за четыре года. Мне кажется, что во Франции судьи свистят больше и быстрее», — цитирует Жиго La Provence.

Игрок был удалён в матче третьего тура Лиги 1 с «Нантом» (2:1). Он за 15 минут получил две жёлтые карточки.

Напомним, что Жиго выступал в московском клубе с 2018 по 2022 год.

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