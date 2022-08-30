военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Жиго: в России я получил одну красную карточку за четыре года

Короткая ссылка
Защитник «Марселя» Самюэль Жиго сравнил судейство в российском и французском чемпионатах.
Жиго: в России я получил одну красную карточку за четыре года
  • Gettyimages.ru

«Да, в плане судейства есть разница. В России я заработал одну красную карточку за четыре года. Мне кажется, что во Франции судьи свистят больше и быстрее», — цитирует Жиго La Provence.

Игрок был удалён в матче третьего тура Лиги 1 с «Нантом» (2:1). Он за 15 минут получил две жёлтые карточки.

Напомним, что Жиго выступал в московском клубе с 2018 по 2022 год.

Ранее Жиго прокомментировал уход Леонида Федуна из «Спартака».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить