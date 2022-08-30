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Терюшков — о Карпине: за будущее России становится страшно, если у тренера сборной такая позиция

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Депутат Госдумы Роман Терюшков ответил главному тренеру сборной России по футболу Валерию Карпину после дискуссии по поводу возможного перехода полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо» в «Челси».
Терюшков — о Карпине: за будущее России становится страшно, если у тренера сборной такая позиция
  • РИА Новости

«У него в голове €15 млн за трансфер лучшего молодого игрока и «солидный» чемпионат, а у меня в голове $75 млрд, потраченных Великобританией на поддержание агрессии неонацистского режима Зеленского против России», — написал Терюшков в Telegram-канале.

По мнению депутата, Карпина сделали адекватным человеком воспитание, книги и любовь к Родине. Он добавил, что ему страшно за будущее России, когда у руля сборной команды тренер с «такой своеобразной позицией».

Ранее Терюшков заявил, что возможный отъезд Захаряна в Англию — это предательство. Карпин в ответ сказал, что у депутата сомнительные высказывания. Он предложил Захаряну при возможности уезжать в «солидный» чемпионат.

По информации СМИ, английский клуб готов активировать опцию выкупа хавбека. Отступные в контракте россиянина для европейских клубов составляют €15 млн.

Действующий контракт 19-летнего футболиста с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2022/23 Захарян провёл за бело-голубых семь матчей, забил один мяч и сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что трансфер Захаряна из «Динамо» в «Челси» находится на грани срыва.

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