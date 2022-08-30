Ризатдинова: спортсмены до февраля не понимали отличий между Россией, Беларусью и Украиной

Бронзовая призёрка летних Олимпийских игр — 2016 украинка Анна Ризатдинова рассказала, что до февральских событий мировое спортивное общество не различало Россию, Украину и Беларусь.

«Если брать художественную гимнастику, то очень много спортсменов до 24 февраля не понимали отличий между Россией, Беларусью и Украиной, для них это была одна страна. Сейчас многие понимают, что такое Украина», — рассказала гимнастка на YouTube-канале «Прямой FM».

Она добавила, что для неё украинский паспорт как олимпийская медаль. Она также отметила, что её поддерживают в Испании, когда понимают, что она с Украины.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Таким образом, спортсмены из России и Белоруссии не смогут принять участие в отборочных соревнованиях на Олимпиаду в Париже. При этом теннисисты не были отстранены от международных соревнований.

Ранее итальянский легкоатлет высказался в поддержку отстранённых российских спортсменов.