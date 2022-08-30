Матч УПЛ между «Шахтёром» и «Динамо» может пройти на стадионе «Вест Хэма»

Матч седьмого тура чемпионата Украины по футболу между «Шахтёром» и «Динамо» может пройти в Лондоне (Англия).

«Эта игра должна состояться на стадионе «Вест Хэма». Сейчас «Шахтёр» и «Динамо» должны согласовать детали организации», — рассказал Александр Денисов на YouTube-канале.

Напомним, что УПЛ в сезоне-2021/22 была досрочно завершена в апреле. Чемпионом Украины стал «Шахтёр», который лидировал в турнирной таблице. После 18 туров в активе команды было 47 очков.

Ранее сообщалось, что «Шахтёр» будет базироваться в Польше, чтобы сохранить своих легионеров.