В Италии сообщили, что «Манчестер Юнайтед» представит Антони 30 августа

Форвард нидерландского «Аякса» Антони продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter, бразилец успешно прошёл медицинское обследование и будет представлен МЮ в качестве нового игрока 30 августа.

По информации СМИ, сумма сделки оценивается в €100 млн с учётом бонусов, соглашение с футболистом будет рассчитано до 2027 года с опцией продления ещё на один сезон.

Антони провёл в составе «Аякса» 57 матчей, забил 18 мячей и отметился 14 результативными передачами. Контракт между сторонами истекает в 2025 году.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Севильи» Лукас Окампос может продолжить карьеру в «Аяксе».