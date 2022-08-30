Хачанов пробился во второй круг US Open
Россиянин одержал победу над американцем Денисом Кудлой со счётом 3:6, 6:1, 6:2, 6:2. Игра продолжалась 2 часа 11 минут.
Хачанов допустил четыре двойные ошибки, реализовал шесть брейк-пойнтов из восьми и 16 раз подал навылет. На счету американца четыре двойные ошибки, один реализованный брейк-пойнт из восьми и десять эйсов.
Следующим соперником Хачанова станет победитель пары Алекс Молчан (Словакия) — Тьяго Монтейро (Бразилия).
Ранее сообщалось, что первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев пробился во второй круг US Open.