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Хачанов пробился во второй круг US Open

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Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг Открытого чемпионата США 2022 года.

Россиянин одержал победу над американцем Денисом Кудлой со счётом 3:6, 6:1, 6:2, 6:2. Игра продолжалась 2 часа 11 минут.

Хачанов допустил четыре двойные ошибки, реализовал шесть брейк-пойнтов из восьми и 16 раз подал навылет. На счету американца четыре двойные ошибки, один реализованный брейк-пойнт из восьми и десять эйсов.

Следующим соперником Хачанова станет победитель пары Алекс Молчан (Словакия) — Тьяго Монтейро (Бразилия).

Ранее сообщалось, что первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев пробился во второй круг US Open.

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