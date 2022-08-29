Никита Цзю проведёт боксёрский поединок с Драйденом 8 октября

Австралийский боксёр российского происхождения Никита Цзю вернётся на ринг 8 октября в городе Ньюкасле (Австралия).

Как сообщает BoxingScene, соперником 24-летнего бойца станет соотечественник Даркон Драйден.

20 июля Цзю провёл третий бой на профессиональном ринге (во всех боксёр одержал победы) и одолел соотечественника Бена Хорна единогласным решением судей — 60:54, 60:54, 59:55.

Драйден выступает на профессиональном ринге с 2016 года. На его счету четыре победы и нет поражений.

Ранее Цзю одержал победу нокаутом в первом раунде над австралийцем Мэйсоном Смитом.