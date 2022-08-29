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Sport24: «Волос» требует €1,5 млн у «Спартака» за полузащитника Паоло Фернандеса

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Испанский полузащитник греческого «Волоса» Паоло Фернандес может продолжить карьеру в столичном «Спартаке».
Sport24: «Волос» требует €1,5 млн у «Спартака» за полузащитника Паоло Фернандеса
  • globallookpress.com
  • © Marcel Van Dorst/ZUMAPRESS.com

Как сообщает Sport24, греческий клуб просит за 24-летнего футболиста €1,5 млн.

Отмечается, что «Волос» готов отпустить футболиста, если красно-белые заплатят такую сумму.

Контракт хавбека с «Волосом» рассчитан до июня 2023 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в €600 тыс.

Ранее сообщалось, что защитник Максимилиано Кофрие перешёл из столичного «Спартака» в «Клермон» на правах аренды.

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