Медведев заявил, что в матче с Козловым на US Open ему было нелегко из-за жары

Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев поделился эмоциями от победы в матче первого круга Открытого чемпионата США 2022 года.

«Я рад победе. Нелёгкие условия. Здесь довольно жарко и влажно. Я сильно потел, но думаю, что есть и хорошие моменты. Думаю, что подача сыграла ключевую роль сегодня. Я счастлив пройти во второй круг», — цитирует Медведева ATP.

Россиянин одержал победу над американцем Стефаном Козловым в трёх сетах со счётом 6:2, 6:4, 6:0. Игра продлилась 2 часа 1 минуту.

US Open 2022 пройдёт с 29 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд соревнований составит $60 млн.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что Медведев набрал неплохую форму перед Открытым чемпионатом США 2022 года.