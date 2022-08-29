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Медведев заявил, что в матче с Козловым на US Open ему было нелегко из-за жары

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Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев поделился эмоциями от победы в матче первого круга Открытого чемпионата США 2022 года.
Медведев заявил, что в матче с Козловым на US Open ему было нелегко из-за жары
  • AP
  • © ohn Minchillo

«Я рад победе. Нелёгкие условия. Здесь довольно жарко и влажно. Я сильно потел, но думаю, что есть и хорошие моменты. Думаю, что подача сыграла ключевую роль сегодня. Я счастлив пройти во второй круг», — цитирует Медведева ATP.

Россиянин одержал победу над американцем Стефаном Козловым в трёх сетах со счётом 6:2, 6:4, 6:0. Игра продлилась 2 часа 1 минуту.

US Open 2022 пройдёт с 29 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд соревнований составит $60 млн.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что Медведев набрал неплохую форму перед Открытым чемпионатом США 2022 года.

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