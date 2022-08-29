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Зиньковский выбыл на три недели из-за травмы

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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о травме полузащитника команды Антона Зиньковского.
Зиньковский выбыл на три недели из-за травмы
  • Gettyimages.ru

«В результате обследования можем говорить, что ориентировочный срок восстановления — три недели», — цитирует Зеленова «Спорт-Экспресс».

Зиньковского заменил защитник Мацей Рыбус на 67-й минуте матча седьмого тура чемпионата России с «Факелом» (4:1). 26-летний хавбек сам вышел на замену во втором тайме.

«Спартак» (16 очков) занимает второе место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Факел» (четыре) располагается на 14-й позиции.

Ранее Зиньковский высказался о пяти матчах с петербургским «Зенитом» в сезоне-2022/23.

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