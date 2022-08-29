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«Чемпионат»: Юран является основным кандидатом на пост главного тренера «Химок»

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Сергей Юран является главным кандидатом на пост наставника подмосковных «Химок» в случае отставки Николая Писарева.
«Чемпионат»: Юран является основным кандидатом на пост главного тренера «Химок»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник.

Юран был уволен из «Химок» 10 августа. При этом специалист получил неустойку за разрыв контракта. По данным ряда СМИ, выплата составила более 30 млн рублей.

Подмосковная команда на выезде потерпела поражение в матче седьмого тура с «Сочи», завершившемся со счётом 4:1. «Сочи» (13 очков) занимает шестое место в турнирной таблице. «Химки» (семь) располагаются на 11-й строчке.

Ранее генеральный директор «Химок» Дмитрий Ульянов высказался о будущем Писарева.

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