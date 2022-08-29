Manchester Evening News: в «Наполи» готовы подписать контракт с Роналду

«Наполи» планирует подписать контракт с нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду до закрытия летнего трансферного окна.

Как сообщает Manchester Evening News, руководство неаполитанского клуба хочет подписать португальского футболиста на постоянной основе, однако готово взять его в аренду, если сделка не состоится вовремя.

Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. Клуб занял шестое место в АПЛ в прошлом сезоне и не сможет принять участие в Лиге чемпионов сезона-2022/23.

28 августа нападающий выразил недовольство из-за понижения зарплаты в МЮ. В контракте футболиста прописан пункт, согласно которому его зарплата в случае непопадания в ЛЧ должна снизиться с £480 тысяч в неделю до £360 тысяч.

Ранее сообщалось, что нападающий нидерландского «Аякса» Антони продолжит карьеру в МЮ.