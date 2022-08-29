В Сербии сообщили, что Джокович выступит на новом турнире ATP в Тель-Авиве
- AP
Об этом сообщает журналист Саша Озмо в Twitter.
25 августа Центр по контролю и профилактике заболеваний США обновил правила международных поездок (CDC), согласно которым сербский теннисист не сможет принять участие в US Open 2022 года. В указании написано, что граждане, въезжающие в страну, в обязательном порядке должны быть вакцинированы.
Ранее директор US Open Стейси Алластер прокомментировала решение Джоковича пропустить Открытый чемпионат США — 2022 из-за отказа вакцинироваться.