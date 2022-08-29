военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Сербии сообщили, что Джокович выступит на новом турнире ATP в Тель-Авиве

Короткая ссылка
Сербский теннисист Новак Джокович примет участие в новом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Тель-Авиве (Израиль).
В Сербии сообщили, что Джокович выступит на новом турнире ATP в Тель-Авиве
  • AP

Об этом сообщает журналист Саша Озмо в Twitter.

25 августа Центр по контролю и профилактике заболеваний США обновил правила международных поездок (CDC), согласно которым сербский теннисист не сможет принять участие в US Open 2022 года. В указании написано, что граждане, въезжающие в страну, в обязательном порядке должны быть вакцинированы.

Ранее директор US Open Стейси Алластер прокомментировала решение Джоковича пропустить Открытый чемпионат США — 2022 из-за отказа вакцинироваться.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить