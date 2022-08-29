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Рахимова уступила Гарсии в первом круге US Open

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Россиянка Камилла Рахимова не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата США (US Open).
Рахимова уступила Гарсии в первом круге US Open
  • AP

21-летняя теннисистка из России в матче первого круга уступила в двух сетах Каролине Гарсии из Франции со счётом 2:6, 4:6. Игра продолжалась 1 час 20 минут.

В следующем круге француженка встретится с россиянкой Анной Калинской.

US Open 2022 пройдёт с 29 августа по 10 сентября на покрытии хард. Общий призовой фонд соревнований составит $60 млн.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил итоги жеребьёвки женской турнирной сетки Открытого чемпионата США.

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