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Пиняев вернулся к тренировкам с основным составом «Крыльев Советов»

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Полузащитник Сергей Пиняев вернулся к тренировкам с основным составом «Крыльев Советов».
Пиняев вернулся к тренировкам с основным составом «Крыльев Советов»
  • РИА Новости

29 августа футболист провёл первое полноценное занятие, сообщается в Telegram-канале самарского клуба.

20 июля Пиняев досрочно завершил тренировку из-за проблем с лёгкими. Футболиста увезли в больницу на обследование. Врачи поставили диагноз «левосторонний спонтанный пневмоторакс» (патологическое скопление воздуха в плевральной полости с нарушением вентиляционной функции лёгких).

В нынешнем сезоне Пиняев принял участие в одном матче за «Крылья Советов» и не отметился результативными действиями.

Ранее «Ахмат» на своём поле в меньшинстве уступил «Крыльям Советов».

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