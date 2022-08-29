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«Челси» расторг контракт с полузащитником Баркли

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Лондонский «Челси» завершил сотрудничество с полузащитником Россом Баркли.
«Челси» расторг контракт с полузащитником Баркли
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщается на официальном сайте лондонского клуба.

Уточняется, что решение было принято по обоюдному согласию. Футболист покинет клуб в качестве свободного агента.

28-летний Баркли являлся воспитанником «Эвертона». С 2018 года он защищал цвета «Челси», за который провёл 100 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 11 результативных передач.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал возможный переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

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