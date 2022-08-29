«Пари НН» занимает первое место по статистическому показателю «прессинг на чужой половине поля»

Футбольный клуб «Пари НН» второй тур подряд занимает первое место по статистическому показателю «прессинг на чужой половине поля».

В активе команды Михаила Галактионова 17 удачных действий в результате 27 попыток прессинга, что составляет 63%, такие данные удалось получить из обновлённых данных компании InStat.

Вторым и третьим по этому показателю идут санкт-петербургский «Зенит» и «Краснодар». Обе команды совершили по 13 удачных действий, но с разным количеством попыток: 32 и 21 соответственно. Поэтому в процентном соотношении «Краснодар» опережает «Зенит» и чуть уступает «Пари НН».

Также «Пари Нижний Новгород» лидер по показателю «единоборства» и «единоборства в обороне» — 57 и 64%. Главный преследователь «Пари НН» — «Локомотив», набравший 56 и 62% выигранных единоборств. В тройке лидеров также «Зенит» и «Ахмат» по соответствующим показателям.

Ранее сообщалось, что полузащитник Илья Жигулёв продолжит карьеру в «Пари Нижний Новгород».