СЭ: защитник «Насьоналя» прилетел в Москву для подписания контракта с «Динамо»

Уругвайский защитник «Насьоналя» Николас Маричал продолжит карьеру в «Динамо».

Маричал прилетел в Москву. В ближайшее время он должен подписать контракт с «Динамо», сообщает «Спорт-Экспресс».

21-летний футболист дебютировал во взрослом футболе за «Насьональ» в 2021 году. Всего за клуб он провёл 64 матча во всех турнирах, не отметился результативными действиями. Контракт Маричала с клубом рассчитан до 31 декабря 2023 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в €1 млн.

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Динамо» Константин Рауш завершил профессиональную карьеру.