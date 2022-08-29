Экс-футболист «Динамо» Рауш завершил профессиональную карьеру

Бывший защитник «Динамо» и сборной России Константин Рауш завершил выступления на профессиональном уровне.

«В начале своей карьеры я говорил, что хочу сыграть ещё несколько матчей со своим братом, когда завершу карьеру на профессиональном уровне. Конечно, я бы хотел продолжать играть. Но когда твоё тело говорит тебе остановиться, лучше прислушаться к нему», — приводит слова Рауша Kicker.

32-летний Рауш выступал за «Кёльн», «Ганновер», «Штутгарт», «Динамо». С 2021 года он защищал цвета «Нюрнберга», за который провёл пять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Футболист выступал за «Динамо» с 2017 по 2021 год, где принял участие в 48 матчах во всех турнирах, забил два мяча и отдал восемь результативных передач.

Ранее полузащитник Никола Моро выступил с заявлением после ухода из «Динамо» в «Болонью» на правах аренды.