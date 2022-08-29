Российский полузащитник Зумакулов заявил о желании выступать за сборную Тайваня

Российский полузащитник Алим Зумакулов, выступающий в чемпионате Тайваня по футболу, рассказал о желании играть за местную сборную.

«Я на Тайване уже три года и, если отыграю тут ещё два, в теории могу претендовать на получение гражданства. Если в этом будет заинтересована местная федерация», — приводит слова Зумакулова «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что если сможет получить тайваньский паспорт, то хочет сыграть за национальную сборную в отборе на чемпионат мира.

Зумакулов выступает за «Тайнань Сити» с 2020 года. Полузащитник принял участие в 44 матчах во всех турнирах, забил два мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо пропустит ближайшие матчи «Зенита» в Кубке России и РПЛ из-за травмы.