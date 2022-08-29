военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Российский полузащитник Зумакулов заявил о желании выступать за сборную Тайваня

Короткая ссылка
Российский полузащитник Алим Зумакулов, выступающий в чемпионате Тайваня по футболу, рассказал о желании играть за местную сборную.
Российский полузащитник Зумакулов заявил о желании выступать за сборную Тайваня
  • РИА Новости

«Я на Тайване уже три года и, если отыграю тут ещё два, в теории могу претендовать на получение гражданства. Если в этом будет заинтересована местная федерация», — приводит слова Зумакулова «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что если сможет получить тайваньский паспорт, то хочет сыграть за национальную сборную в отборе на чемпионат мира.

Зумакулов выступает за «Тайнань Сити» с 2020 года. Полузащитник принял участие в 44 матчах во всех турнирах, забил два мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо пропустит ближайшие матчи «Зенита» в Кубке России и РПЛ из-за травмы.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить