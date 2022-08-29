военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Bobsoccer: Клаудиньо пропустит матч «Зенита» со «Спартаком» из-за травмы

Короткая ссылка
Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо пропустит ближайшие матчи «Зенита» в Кубке России и РПЛ из-за травмы.
Bobsoccer: Клаудиньо пропустит матч «Зенита» со «Спартаком» из-за травмы
  • Legion-Media

Об этом сообщает Bobsoccer.

Уточняется, что вратарь Даниил Одоевский возвращается к работе в общей группе «Зенита». Он может попасть в заявку на ближайшие встречи.

Клаудиньо получил травму в матче четвёртого тура с грозненским «Ахматом» (0:0).

После семи туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 17 очков.

«Зенит» сыграет с «Факелом» 31 августа в Кубке России, а со «Спартаком» в РПЛ — 4 сентября.

Ранее главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал крупную победу над екатеринбургским «Уралом» в матче седьмого тура чемпионата России по футболу.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить