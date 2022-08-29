Bobsoccer: Клаудиньо пропустит матч «Зенита» со «Спартаком» из-за травмы

Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо пропустит ближайшие матчи «Зенита» в Кубке России и РПЛ из-за травмы.

Об этом сообщает Bobsoccer.

Уточняется, что вратарь Даниил Одоевский возвращается к работе в общей группе «Зенита». Он может попасть в заявку на ближайшие встречи.

Клаудиньо получил травму в матче четвёртого тура с грозненским «Ахматом» (0:0).

После семи туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 17 очков.

«Зенит» сыграет с «Факелом» 31 августа в Кубке России, а со «Спартаком» в РПЛ — 4 сентября.

Ранее главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал крупную победу над екатеринбургским «Уралом» в матче седьмого тура чемпионата России по футболу.