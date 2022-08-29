Сёмин: я бы пожелал Цорну добиться хотя бы маленького успеха в футболе
«Цорну нужно понимать, в какой он клуб попал. Этот клуб был чемпионом, играл в Лиге чемпионов, собирал громадное количество болельщиков на стадионе. Я бы пожелал Цорну добиться хотя бы маленького успеха в футболе», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».
27 августа «Локомотив» сообщил о подписании контракта с защитником Марио Митаем из греческого АИКа. Соглашение 19-летнего футболиста рассчитано на пять лет. Албанец будет выступать за железнодорожников под 12-м номером.
В сезоне-2021/22 защитник провёл 23 матча во всех турнирах и отдал шесть результативных передач.
Железнодорожники поднялись на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав девять очков.
Ранее Цорн объяснил, почему московский клуб отдал 12-й номер защитнику Марио Митаю.