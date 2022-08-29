Агент Кофрие: информация о переходе в «Клермон» — правда
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«Информация о переходе в «Клермон» — правда. Точнее будет понятно сегодня ближе к вечеру. Речь идёт об аренде с опцией выкупа», — приводит слова Ласарацины «РБ Спорт».
СМИ сообщали, что сделка осуществится в ближайшие дни, однако не сказано, будет ли это полноценный трансфер или аренда.
25-летний бельгиец перешёл в «Спартак» в сезоне-2021/22. За красно-белых он провёл 17 матчей в чемпионате России и записал на свой счёт одну результативную передачу.
Ранее защитник футбольного клуба «Спартак» Мацей Рыбус рассказал, что был готов к тому, что его отстранят от матчей сборной Польши из-за выступления в чемпионате России.