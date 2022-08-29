военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Агент Кофрие: информация о переходе в «Клермон» — правда

Короткая ссылка
Агент Давид Ласарацина подтвердил, что защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие может перейти во французский клуб.
Агент Кофрие: информация о переходе в «Клермон» — правда
  • Gettyimages.ru

«Информация о переходе в «Клермон» — правда. Точнее будет понятно сегодня ближе к вечеру. Речь идёт об аренде с опцией выкупа», — приводит слова Ласарацины «РБ Спорт».

СМИ сообщали, что сделка осуществится в ближайшие дни, однако не сказано, будет ли это полноценный трансфер или аренда.

25-летний бельгиец перешёл в «Спартак» в сезоне-2021/22. За красно-белых он провёл 17 матчей в чемпионате России и записал на свой счёт одну результативную передачу.

Ранее защитник футбольного клуба «Спартак» Мацей Рыбус рассказал, что был готов к тому, что его отстранят от матчей сборной Польши из-за выступления в чемпионате России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить