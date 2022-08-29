Агент Кофрие: информация о переходе в «Клермон» — правда

Агент Давид Ласарацина подтвердил, что защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие может перейти во французский клуб.

«Информация о переходе в «Клермон» — правда. Точнее будет понятно сегодня ближе к вечеру. Речь идёт об аренде с опцией выкупа», — приводит слова Ласарацины «РБ Спорт».

СМИ сообщали, что сделка осуществится в ближайшие дни, однако не сказано, будет ли это полноценный трансфер или аренда.

25-летний бельгиец перешёл в «Спартак» в сезоне-2021/22. За красно-белых он провёл 17 матчей в чемпионате России и записал на свой счёт одну результативную передачу.

Ранее защитник футбольного клуба «Спартак» Мацей Рыбус рассказал, что был готов к тому, что его отстранят от матчей сборной Польши из-за выступления в чемпионате России.