Защитник «Спартака» Рыбус заявил, что был готов к отстранению от сборной Польши

Защитник футбольного клуба «Спартак» Мацей Рыбус рассказал, что был готов к тому, что его отстранят от матчей сборной Польши из-за выступления в чемпионате России.

«Знал об этом заранее, разговаривал с тренером сборной, он объяснил, что сейчас такая ситуация. Когда остался в России, понимал на 100%, что не поеду на чемпионат мира. Решил остаться здесь, тут моя семья, я долго в России», — приводит слова Рыбуса «Спорт-Экспресс».

32-летнего футболиста отстранили от матчей сборной Польши на ЧМ-2022 из-за выступления за российскую команду. Рыбус подписал контракт со «Спартаком» на два года.

Польская сборная попала в группу С, где сыграет с национальными командами Аргентины, Саудовской Аравии и Мексики. Турнир пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ранее агент Ненад Портега, представляющий интересы нападающего московского «Спартака» Шамара Николсона, обратился к столичному клубу после перехода в команду форварда Кейта Бальде.