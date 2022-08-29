Бензема: я близок к осуществления своей детской мечты — выиграть «Золотой мяч»
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«Посмотрим, что произойдёт. Подождём голосования. Я мечтал о «Золотом мяче» с детства, и сейчас я не так далек от осуществления этой мечты. Увидим», — цитирует Бензема L'Équipe.
34-летний футболист вместе с командой выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании. В сезоне-2021/22 нападающий принял участие в 46 матчах, забил 44 мяча и отдал 15 результативных передач.
Ранее Бензема стал лучшим игроком сезона-2021/22 по версии УЕФА.