Бензема: я близок к осуществления своей детской мечты — выиграть «Золотой мяч»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема высказался о своих шансах выиграть «Золотой мяч» по итогам сезона-2021/22.

«Посмотрим, что произойдёт. Подождём голосования. Я мечтал о «Золотом мяче» с детства, и сейчас я не так далек от осуществления этой мечты. Увидим», — цитирует Бензема L'Équipe.

34-летний футболист вместе с командой выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании. В сезоне-2021/22 нападающий принял участие в 46 матчах, забил 44 мяча и отдал 15 результативных передач.

Ранее Бензема стал лучшим игроком сезона-2021/22 по версии УЕФА.