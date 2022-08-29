Губерниев вслед за Вяльбе призвал пригласить в «Спартак» Бузову

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном приходе главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе в руководство «Спартака».

«Прекрасно, Вяльбе и Салихова! Нужен триумвират прекрасных женщин в совете директоров клуба! Волочкова? Но это только на худой конец! А вот Бузова», — написал Губерниев в Telegram-канале.

22 августа ЛУКОЙЛ сообщил, что приобрёл 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена». Леонид Федун сложил с себя полномочия президента «Спартака».

Напомним, что Вяльбе заявила о готовности войти в руководство «Спартака».

Ранее Константин Генич прокомментировал возможный приход Вяльбе в «Спартак».