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Агент Клаудиньо сообщил о восстановлении игрока после травмы

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Луис Фернандо, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо, рассказал о восстановлении футболиста после травмы.
Агент Клаудиньо сообщил о восстановлении игрока после травмы
  • Gettyimages.ru

«Как проходит восстановление Клаудиньо? Он мне сказал, что уже в порядке и травма его не беспокоит. Но лучше уточнить это у клубных врачей», — цитирует агента Sport24.

Клаудиньо получил травму в матче четвёртого тура с грозненским «Ахматом» (0:0).

После семи туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 17 очков.

Ранее Виктор Гончаренко прокомментировал поражение «Урала» от «Зенита» в матче седьмого тура чемпионата России по футболу.

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