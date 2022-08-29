Агент Клаудиньо сообщил о восстановлении игрока после травмы
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«Как проходит восстановление Клаудиньо? Он мне сказал, что уже в порядке и травма его не беспокоит. Но лучше уточнить это у клубных врачей», — цитирует агента Sport24.
Клаудиньо получил травму в матче четвёртого тура с грозненским «Ахматом» (0:0).
После семи туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 17 очков.
Ранее Виктор Гончаренко прокомментировал поражение «Урала» от «Зенита» в матче седьмого тура чемпионата России по футболу.