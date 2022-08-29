Агент Клаудиньо сообщил о восстановлении игрока после травмы

Луис Фернандо, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо, рассказал о восстановлении футболиста после травмы.

«Как проходит восстановление Клаудиньо? Он мне сказал, что уже в порядке и травма его не беспокоит. Но лучше уточнить это у клубных врачей», — цитирует агента Sport24.

Клаудиньо получил травму в матче четвёртого тура с грозненским «Ахматом» (0:0).

После семи туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 17 очков.

Ранее Виктор Гончаренко прокомментировал поражение «Урала» от «Зенита» в матче седьмого тура чемпионата России по футболу.