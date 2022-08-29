Хлусевич отреагировал на недовольство «Факела» судейством в матче со «Спартаком»

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о судействе в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Факелом».

«Факел» остался недоволен судейством? Не могу говорить на эту тему, для этого есть ЭСК и КДК. Как взгляд со стороны — всё было по делу», — цитирует Хлусевича Sport24.

«Спартак» разгромил в матче седьмого тура РПЛ на выезде воронежский «Факел» со счётом 4:1. В составе красно-белых мячи забили Роман Зобнин (51-я минута), Даниил Денисов (57-я), Квинси Промес (90-я + 4), Мацей Рыбус (90-я + 6). У воронежской команды отличился Аслан Дашаев (23-я).

Ранее сообщалось, что Квинси Промес вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории «Спартака».