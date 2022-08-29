Корнеев: Захарян — талант, но пока не готов к Англии

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев высказался о возможном трансфере хавбека «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

«Начнём с того, что в сентябре 2021-го я предлагал «Челси» подписать Захаряна. Арсен — большой талант. Конечно, с ним предстоит провести серьёзную работу», — цитирует Корнеева rg.ru.

Он добавил, что реальные переговоры по игроку начались зимой, а сейчас возможен трансфер. Он отметил, что Захарян выглядит инвестицией в будущее «Челси».

«При всём уважении к Арсену, думаю, он пока не совсем готов к ритму английского чемпионата. Полагаю, самое разумное — заключить с ним соглашение и отправить его в аренду», — добавил Корнеев.

Действующий контракт 19-летнего хавбека с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2022/23 он провёл за «Динамо» семь матчей, забил один мяч и сделал две результативные передачи.

По информации СМИ, английский клуб готов активировать опцию выкупа хавбека. Отступные в контракте россиянина для европейских клубов составляют €15 млн.

Ранее президент «Торпедо» Илья Геркус заявил, что трансфер Захаряна в «Челси» не состоится.