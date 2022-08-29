Изидор: «Локомотив» хочет выиграть Кубок России
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«Я надеюсь, что мы финишируем на первом месте. Конечно, возможно занять первое место в группе. Конечно, мы хотим выиграть Кубок России», — цитирует Изидора ТАСС.
По итогам жеребьёвки московский клуб в групповой стадии сыграет с «Краснодаром», «Химками» и «Нижним Новгородом».
В последний раз «Локомотив» побеждал в Кубке России в 2021 году, обыграв в финале «Крылья Советов» со счётом 3:1.
Ранее Вильсон Изидор прокомментировал крупную победу «Локомотива» над «Оренбургом» в матче седьмого тура чемпионата России по футболу.