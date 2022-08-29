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Изидор: «Локомотив» хочет выиграть Кубок России

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Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор назвал цели команды в Кубке России в сезоне-2022/23.
Изидор: «Локомотив» хочет выиграть Кубок России
  • Gettyimages.ru

«Я надеюсь, что мы финишируем на первом месте. Конечно, возможно занять первое место в группе. Конечно, мы хотим выиграть Кубок России», — цитирует Изидора ТАСС.

По итогам жеребьёвки московский клуб в групповой стадии сыграет с «Краснодаром», «Химками» и «Нижним Новгородом».

В последний раз «Локомотив» побеждал в Кубке России в 2021 году, обыграв в финале «Крылья Советов» со счётом 3:1.

Ранее Вильсон Изидор прокомментировал крупную победу «Локомотива» над «Оренбургом» в матче седьмого тура чемпионата России по футболу.

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