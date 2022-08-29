Рыбус: Федуна надо поблагодарить за то, что он сделал для «Спартака»

Защитник «Спартака» Мацей Рыбус прокомментировал решение Леонида Федуна покинуть пост президента московского клуба.

«Мы общались только один раз — это была короткая беседа. Знаю, что он много хорошего сделал для «Спартака». Построил стадион для клуба, команда становилась чемпионом страны. Надо его поблагодарить за то, что он сделал для клуба», — цитирует Рыбуса «Спорт-Экспресс».

22 августа Федун покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена». За время его управления команда становилась чемпионом России, завоевала Кубок и Суперкубок страны.

Ранее Франко Камоцци заявил, что «Спартаку» будет сложно заменить Федуна и Салихову.