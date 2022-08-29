Спаллетти: Кварацхелия в матче с «Фиорентиной» сыграл ниже своих возможностей

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти оценил выступление полузащитника Хвичи Кварацхелии в матче третьего тура Серии А с «Фиорентиной».

«Кварацхелия сыграл ниже своих возможностей, слишком упрямо держал мяч и плохо вступал в отборы», — цитирует Спаллетти DAZN.

Игра прошла на стадионе «Артемио Франки» и завершилась со счётом 0:0.

Таким образом, «Наполи» продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А, набрав семь очков. «Фиорентина» (пять очков) — девятая.

Кварацхелия принял участие в трёх матчах команды, в которых забил три мяча и сделал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Спаллетти чуть не подрался с болельщиком после матча с «Фиорентиной».