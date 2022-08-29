Спаллетти: Кварацхелия в матче с «Фиорентиной» сыграл ниже своих возможностей
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«Кварацхелия сыграл ниже своих возможностей, слишком упрямо держал мяч и плохо вступал в отборы», — цитирует Спаллетти DAZN.
Игра прошла на стадионе «Артемио Франки» и завершилась со счётом 0:0.
Таким образом, «Наполи» продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А, набрав семь очков. «Фиорентина» (пять очков) — девятая.
Кварацхелия принял участие в трёх матчах команды, в которых забил три мяча и сделал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что Спаллетти чуть не подрался с болельщиком после матча с «Фиорентиной».