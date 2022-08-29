Кейн поднялся на третье место в списке бомбардиров АПЛ

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн после матча четвёртого тура чемпионата Англии с «Ноттингем Форест» отметился новым достижением.

Подопечные Антонио Конте победили в матче со счётом 2:0. Дублем отметился нападающий Гарри Кейн. Теперь на его счету 187 мячей в АПЛ. Он поднялся на третье место в списке бомбардиров чемпионата. Впереди только Уэйн Руни (208) и Алан Ширер (260).

Таким образом, «Тоттенхэм» поднялся на третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав десять очков. «Форест» (четыре очка) — 14-й.

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