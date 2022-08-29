Спаллетти чуть не подрался с болельщиком после матча с «Фиорентиной»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти едва не подрался с болельщиком команды после встречи третьего тура Серии А с «Фиорентиной».

На протяжении всего матча Спаллетти выслушивал недовольства от болельщиков. После игры специалист направился к трибуне, где эмоционально ответил фанатам. В момент диалога в тренера полетела бутылка, а после один из болельщиков пытался сзади напасть на Спаллетти.

Игра прошла на стадионе «Артемио Франки» и завершилась со счётом 0:0.

Таким образом, «Наполи» продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А, набрав семь очков. «Фиорентина» (пять очков) — девятая.

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