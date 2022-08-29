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Анчелотти — о матче с «Эспаньолом»: мы выиграли, потому что действовали с большей энергией

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился эмоциями от победы команды в матче третьего тура чемпионата Испании по футболу с «Эспаньолом».

«Когда игра раскрывается, у нас появляется преимущество, потому что мы имеем мощных и быстрых футболистов. Мы выиграли, потому что действовали с большей энергией, чем соперник. У нас хорошая динамика, нужно продолжать в том же духе», — цитирует Анчелотти Mundo Deportivo.

Игра прошла в Барселоне и завершилась со счётом 3:1. В составе мадридского клуба отличились Винисиус Жуниор (12-я минута) и Карим Бензема (88-я, 90+10).  У «Эспаньола» мяч забил Хоселу (43-я).

29 августа стало известно, что Бензема продвинулся в списке лучших бомбардиров в истории Примеры, отметившись дублем в ворота «Эспаньола». На счету 34-летнего футболиста 222 забитых мяча в 417 матчах.

Ранее Анчелотти высказался об итогах жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов.

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