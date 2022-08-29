Бензема вышел на седьмое место в списке лучших бомбардиров в истории Примеры

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема продвинулся в списке лучших бомбардиров в истории Примеры, отметившись дублем в ворота «Эспаньола» в матче третьего тура чемпионата Испании.

Как сообщает Gracenote Live, на счету 34-летнего футболиста 222 забитых мяча в 417 матчах. Его опережает Альфредо Ди Стефано, который оформил 227 голов в 329 матчах.

Отмечается, что рекордсменом в списке лучших бомбардиров Примеры является аргентинский форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси, ранее выступавший за «Барселону». Он забил 474 мяча в 520 матчах.

Ранее сообщалось, что Бензема признан лучшим игроком сезона-2021/22 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).