Карпин не исключил, что Комличенко может попасть в сборную России

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не исключил, что нападающий ростовского клуба может попасть в сборную России.

«У всех российских футболистов есть шанс. Комличенко не исключение здесь. Если будет продолжать играть так, как играет, то может быть», — цитирует Карпина пресс-служба «Ростова».

27-летний спортсмен перешёл в «Ростов» в июле 2022 года. Соглашение с футболистом рассчитано на четыре года.

Комличенко в сезоне-2021/22 выступал за «Ростов» на правах аренды. На счету футболиста восемь мячей и три голевые передачи в 29 матчах.

Ранее Карпин высказался о ничейном результате ростовского клуба в матче седьмого тура чемпионата России с ЦСКА.