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Карпин — о ничьей с ЦСКА: скажем так, неполное удовлетворение

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о ничейном результате в матче седьмого тура чемпионата России с ЦСКА.

«Ну, скажем так, неполное удовлетворение. Есть позитивные моменты. Не проиграли, на ноль сыграли с серьёзным соперником, с претендентом на чемпионство. План такой был, назовём это тактической дуэлью. Не дать пространство ЦСКА», — цитирует Карпина пресс-служба ростовского клуба.

По его словам, ЦСКА является одним из самых сильных соперников. Он также отметил, что месяц выдался непростой с точки зрения погодных условий и «Ростову» можно выразить только благодарность.

Столичный клуб занимает третье место в таблице чемпионата России, набрав 14 очков. Подопечные Карпина (13 очков) расположились на пятой строчке.

Ранее агент Игорь Кампеделли, представляющий интересы защитника «Портимоненсе» Виллиана Роши, сообщил, что ЦСКА договорился с португальским клубом о трансфере футболиста.

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