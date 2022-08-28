Агент Маричала заявил, что «Динамо» выиграло конкуренцию за футболиста у испанских клубов

Гонзало Сорондо, агент защитника «Насьоналя» Николаса Маричала, подтвердил информацию о том, что московское «Динамо» выиграло конкуренцию за футболиста у испанских клубов.

«Да, на Николаса Маричала претендовало не только «Динамо», но и такие испанские клубы, как «Мальорка», «Жирона», «Эспаньол». Также был интерес от итальянских и бельгийских команд», — цитирует Маричала «Чемпионат».

21-летний футболист дебютировал во взрослом футболе за «Насьональ» в 2021 году. Всего за клуб он провёл 64 матча во всех турнирах, не отметился результативными действиями.

Контракт Маричала с клубом рассчитан до 31 декабря 2023 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в €1 млн.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал возможный переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».