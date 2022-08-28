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Романо: МЮ и Антони подпишут контракт 29 августа

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Нападающий нидерландского «Аякса» Антони продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед».
Романо: МЮ и Антони подпишут контракт 29 августа
  • globallookpress.com
  • © www.imago-images.de

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter, бразилец заключит контракт с английским клубом 29 августа.

Отмечается, что соглашение будет рассчитано до 2027 года с опцией продления ещё на один сезон.

По информации СМИ, сумма сделки оценивается в €100 млн с учётом бонусов.

Антони провёл в составе «Аякса» 57 матчей, забил 18 мячей и отметился 14 результативными передачами. Контракт между сторонами истекает в 2025 году.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг выразил надежду на то, что нападающий Криштиану Роналду останется в английском клубе.

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