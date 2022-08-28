Романо: МЮ и Антони подпишут контракт 29 августа
- globallookpress.com
- © www.imago-images.de
Как сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter, бразилец заключит контракт с английским клубом 29 августа.
Отмечается, что соглашение будет рассчитано до 2027 года с опцией продления ещё на один сезон.
По информации СМИ, сумма сделки оценивается в €100 млн с учётом бонусов.
Антони провёл в составе «Аякса» 57 матчей, забил 18 мячей и отметился 14 результативными передачами. Контракт между сторонами истекает в 2025 году.
Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг выразил надежду на то, что нападающий Криштиану Роналду останется в английском клубе.